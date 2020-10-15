حائل 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بمركز التميّز أمس، الفعاليات التثقيفية المصاحبة لمسابقة مدرستي الرقمية، وذلك عبر المنصة المعتمدة للمسابقة.وتناولت اللقاءات التي أقيمت على مدى أربعة أيام، واستهدفت في يومها الأول جميع الفئات التعليمية والإدارية والمجتمع، المسابقة وشروطها وضوابطها وفئاتها المستهدفة والمنتجات المستخدمة، فيما استهدفت الجلسة الثانية المهتمين بالتقنية والتدريب.واستضافت الإدارة العامة للتعليم ممثلة بمركز التميز في يومها الثالث، إحدى المختصات في تقنيات التعليم والتصميم التعليمي تحدثت خلالها حول موضوع" معايير التصميم البصري "، الذي يستهدف جميع فئات المجتمع، إضافة إلى المهتمين بالتقنية والتدريب.وفي ختام البرنامج تناول اللقاء موضوع "المسابقة الرقمية"، ودورهـا في نشر ثقافة التعليم عن بُعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.// انتهى //10:19ت م0028