الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسوقعت الجمعية الأهلية للأيتام "كيان" وجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" أمس اتفاقية تعاون تعزيزا للشراكة الفاعلة بين الجمعيتين.وتهدف الاتفاقية إلى إكساب المستفيدين المهارات اللازمة من خلال تنفيذ برامج توعوية وتأهيليه لمستفيدي الجمعية ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" سمها الغامدي هذه المبادرة الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام، مؤكدة على أن هذه الشراكة تعد أحد أهداف الجمعية لتنفيذ الإستراتيجية وفق خطتها وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاعات الأخرى تجاه المجتمع، ودعماً منها للقطاع الخيري وإيماناً منها بأهمية التعاون بينهما.// انتهى//10:19ت م0029