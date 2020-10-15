الطائف 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بالوسام يوم الجمعة القادم، دورة بعنوان "الحوار التربوي"، وذلك ضمن برنامج تنمية المرأة ،بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وتسلط الدورة الضوء على مدى يومين على العديد من المحاور من خلال الحوار ومستوياته ومهاراته وأشكاله وعوامل نجاحه، ومفهوم القيادة ومهارات القائد الحوارية، إضافة إلى صفات المعلم الناجح وعلاقته بالحوار في توجيه سلوك الطلاب داخل البيئة المدرسية.يذكر أن الدورة تقدم عبر منصة زووم، بواقع 10 ساعات تدريبية، وبشهادة معتمدة.// انتهى //11:31ت م0048