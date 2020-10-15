مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسعقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس وبحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، ومعالي أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.ويهدف الاجتماع إلى تحديث أهداف المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، والأسهم في إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها ورفع مستوى الخدمات بمختلف فئاتها المقدمة للسكان وضيوف الرحمن.وناقشت اللجنة سير أعمال تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، وموائمته مع التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة لتصبح مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.// انتهى //11:32ت م0049