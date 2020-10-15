مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تنظيم سلسلة من الكلمات التوعوية خلال شهر صفر الجاري، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد العاصمة المقدسة.وتشمل الموضوعات الحديث عن التوكل على الله حقيقته وثمرته، وشرح لمعنى لا إله إلا الله، ووقفة مع حديث "لا عدوى ولا طيرة"، صور من الشرك الأكبر والأصغر، الأمل والفأل في نفوسنا والمجتمع، حسن الظن بالله، التنديد بخطورة الشرك بالله، أهمية بذل الأسباب بعد التوكل على الله، خطورة التعلق بالأسباب ومناقضة التوكل على الله، التشاؤم والتطير من الشرك بالله.وسيلقي الدعاة الكلمات بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، وذلك في المساجد والجوامع التالية: جامع مرزوق الحتيرشي، جامع جبل ثور، جامع الحلقة، جامع ابن حميد، جامع الكعكي، جامع الملك عبدالعزيز، جامع كدي، جامع حمد الهباش، جامع الكعكية، جامع السديس، جامع الأمام أحمد، جامع الطويرقي، جامع الخلفاء الراشدون، جامع السنوسي، جامع الخليفي، جامع عبدالله السرحان، جامع السريع، جامع المعابدة، جامع الحسن بن علي، جامع الوالدين، جامع الأميرة شهيدة، جامع الرحمة، جامع الهزاني، جامع البر، جامع الأميرة نوف، جامع الشعلان.ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم.// انتهى //11:32ت م0050