الرباط 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالرباط،والذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع موازنة سنة 2021، والوضعية الوبائية بالمغرب في انتظار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وتابعت الصحف فصول النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ، مشيرة إلى تواصل المعارك على الساحة بالإقليم في تجاهل للهدنة الانسانية التي رعتها روسيا،ووسط قلق منظمة الصليب الأحمر التي حذرت من وقوع كارثة بالمنطقة.وواصلت الصحف اهتمامها بالتوتر المستمر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، مبرزة موقف الولايات المتحدة التي انتقدت قرار تركيا إرسال سفينة تنقيب عن الغاز إلى المنطقة التي تفرض اليونان سلطتها عليها،داعية إياها إلى وقف ما أسمتها بـ الاستفزازات التركية بالمنطقة.وتناقلت إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي، موضحا أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية.وتحدثت الصحف عن تشديد أوروبا للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تسارع وتيرة الإصابات، مشيرة إلى إعلان فرنسا حالة الطوارئ الصحية وفرض السلطات الإسبانية لتدابير صارمة في مدريد وكاتالونيا.// انتهى //11:40ت م0053