ثقافي / الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية تنظم درسين علميين أسبوعياً
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
الخبر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية كل يوم اثنين من كل أسبوع بعد صلاة العشاء، درسين علميين، الأول بعنوان "تلخيص فقه الفرائض"، بجامع الشاب عبدالله السويدان في السلمانية بالظهران، والثاني بعنوان "شرح كتاب مختصر سيرة الرسول"، بجامع عبدالعزيز التركي في حي اليرموك بالخبر.
وتأتي هذه الدروس في إطار البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
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11:42ت م
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