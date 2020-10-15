الخبر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية كل يوم اثنين من كل أسبوع بعد صلاة العشاء، درسين علميين، الأول بعنوان "تلخيص فقه الفرائض"، بجامع الشاب عبدالله السويدان في السلمانية بالظهران، والثاني بعنوان "شرح كتاب مختصر سيرة الرسول"، بجامع عبدالعزيز التركي في حي اليرموك بالخبر.وتأتي هذه الدروس في إطار البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:42ت م0054