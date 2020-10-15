بيشكيك 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعلن الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، اليوم ، استقالته من منصبه، مؤكدا أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.وقال جينبيكوف في خطاب إلى الشعب القرغيزي "إنه لا يتمسك بالسلطة، ولا يريد أن يذكره تاريخ البلاد بأنه الرئيس الذي أراق الدماء وأطلق النيران على مواطنيه،لذلك، اتخذ القرار بالاستقالة".وأضاف "أدعو المعارض جاباروف، وغيره من السياسيين الآخرين، إلى سحب أنصارهم من العاصمة، وإعادة الحياة الآمنة لسكان بيشكيك، فلا توجد سلطة تساوي وحدة شعبنا وتوافقه الاجتماعي".وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب.// انتهى //11:46ت م0055