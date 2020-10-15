جيزان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، البرنامج الدعوي التوعوي (تأصيل الفكر2)، والذي ينفذه عدد من الدعاة - عن بعد -، ويستمر لمدة يومين، حيث يلقي اليوم، عماد بن أحمد عطيف محاضرة بعنوان: "الاعتدال والوسطية في منهج أهل السنة والجماعة"، عند الساعة 6.30 مساء، ويلقي الدكتور فيصل بن سعود العنزي محاضرة بعنوان: "أساليب الجماعات الحزبية في خراب الأمن"، عند الساعة 7.50 مساء.وفي يوم غدٍ، يلقي حسين بن يحيى معافا محاضرة بعنوان: "وجوب لزوم الكتاب والسنة وأثره على الفرد والمجتمع"، عند الساعة 6.30 مساء، في حين يلقي علي بن محمد النعمي محاضرة بعنوان: "نحو أسرة آمنة فكرياً"، عند الساعة 7.50 مساء.وأوضح الفرع أن المحاضرات تبث عبر الرابط https://www.spreaker.com/show/r_8659.تأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف، وحماية المجتمع من الأفكار والأحزاب المنحرفة والمتطرفة.// انتهى //11:49ت م0057