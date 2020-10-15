تونس 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التزام تونس بالعمل الأفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلم والرّفاه لشعوب القارة، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الأفريقي.وكتبت عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، إلى تونس، يومي 21 و22 أكتوبر الحالي .وتطرقت الصحف إلى تطورات الوضع الوبائي داخل تونس ، مشيرةً إلى إعلان الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 537 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 34790 إصابة .وأشارت إلى اتفاق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي خلال محادثات القاهرة على ضرورة إنها المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.وتناولت صحف تونس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة جديدة لمواجهة عودة تفشي فيروس كورونا، من بينها فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس وإعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد.// انتهى //11:50ت م0058