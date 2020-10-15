بروكسل 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسيناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المتاعب التي تعرض علمية خروج بريطانيا من الاتحاد خلال لقاء على مستوى القمة اليوم.وكان رئيس الوزراء البريطاني جونسون قد هدد بالفعل بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم ، مشيراً إلى أنه لن يقرر إلا بعد القمة الأوروبية ما إذا كانت بلاده ستنسحب من المحادثات.ويريد الاتحاد الأوروبي تجاهل الموعد النهائي الذي حدده رئيس الحكومة البريطانية جونسون، ويخطط أيضًا إلى إجراء مفاوضات مكثفة في الأسابيع المقبلة وفق مسودة الوثيقة النهائية للقمة.كما يعكف قادة الاتحاد خلال محادثتهم التي تستمر يمين دون تغطية علمية على مناقشة هدف مناخي جديد بحلول عام 2030 .ومن الموضوعات الأخرى التي ستناقشها القمة علاقات الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا وأزمات السياسة الخارجية المختلفة بالإضافة إلى وباء كورونا ومصاعب اعتماد خطة الإنعاش لمواجهة تداعيات الجائحة.// انتهى //12:02ت م0061