الكويت 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5735 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 8ر311 مليون سهم تمت عبر 12849 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر46 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر5 نِقَاط ليبلغ مستوى 71ر4457 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر238 مليون سهم تمت عبر 6514 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 09ر21 نقطة ليبلغ مستوى 45ر6377 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر73 مليون سهم تمت عبر 6335 صفقة بقيمة 4ر33 مليون دينار .كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 15ر0 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4519 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر210 ملايين سهم تمت عبر 5366 صفقة نقدية بقيمة 15ر12 مليون دينار .// انتهى //13:21ت م0081