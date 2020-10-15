طرابلس 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسدعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الشباب الليبي داخل البلاد وخارجها إلى المشاركة في حوار سيطلق قريبا.وقالت البعثة في بيان لها اليوم "ترقبوا إطلاق دعوة مفتوحة للشباب من ربوع ليبيا، والشباب الليبي خارج البلاد، للمشاركة في أول حوار شبابي موسع مع البعثة".وأشارت إلى أن الحوار سيجري على الهواء مباشرة، وبأحدث تقنيات الاتصال، التي تضمن خصوصية المشاركات والمشاركين، موضحة أن العدد المستهدف 1000 مشارك ومشاركة.يذكر أن بلدة تويوة بالجنوب الليبي، شهدت عقد مؤتمر شبابي هو الأول من نوعه تحت عنوان ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.// انتهى //13:32ت م0084