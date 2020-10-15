جدة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خِدْماتِها لأكثر من 54 ألف مستفيد ومستفيدة، وذلك خلال الربع الثالث للعام 2020.واستعرض رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي خلال الاجتماع الثاني للدورة الثالثة - عبر الاتصال المرئي - أمس، تقرير الأداء حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م، أنه بنهاية الربع الثالث، قدمت الجمعية 91,851 خدمة لـ 54,060 مستفيدا ومستفيدة، فيما بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 122% وفي الأداء المؤسسي كانت المتوسط 82% وبلغ متوسط الأداء الاقتصادي 97% ليكون متوسط الأداء العام نسبة 100% .وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الأداء الاجتماعي من خلال مبادرة تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية بلغ 15,192 مستفيدًا ، قدمت لهم 198 برنامجا بواقع 1381 ساعة ، وفي أكاديمية الحياة إحدى مبادرات المودة لتمكين المرأة كان عدد المستفيدات 2997 مستفيدة قدمت لهم 68 ورشة عمل بواقع 965 ساعة .وفي الحماية والإرشاد وفض النزاعات أبان السمنودي ، أن الجمعية خدمت الجمعية 9244 مستفيدا ومستفيدة قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية ، وفي فض النزاعات كان متوسط نسبة الصلح 58%، وفي قسم علاج اضطرابات الطفولة استفاد كان عدد المستفيدين 348 طفلا، وفيما يخص الأسر المنفصلة تقدم المودة خِدْماتها في 8 فروع في منطقة مكة المكرمة كان عدد المستفيدين فيها 3975 أسرة قُدمت لهم 22878 خدمة ، في حين أن الأداء المؤسسي للمودة بلغ في متوسطه 82% .وأفضى الاجتماع بمناقشة موضوعات إنجاز الخطة الإستراتيجية الجديدة للأربع السنوات القادمة 2021-2024 م ، التي تعكف المودة العمل عليها وسيتم تدشينها بنهاية هذا العام ، كذلك خطة الاستثمار والاستدامة التي عملت عليها لجنة الاستثمار ، وكذلك متابعة إنجاز خطة الأتمتة الإلكترونية ومشاريع الإسناد الحكومي .// انتهى //13:34ت م0085