جيزان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، ضباط المديرية العامة للسجون رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .وأكد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية مضاعفة الجهود وبذل المزيد من قبل الضباط المشمولين بالترقيات وجميع زملائهم منسوبي سجون جازان، ومنسوبي جميع القطاعات العسكرية والخِدْمية لتقديم أفضل الخِدْمات للأهالي والمقيمين بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .حضر مراسيم التقليد مدير عام المديرية العامة للسجون بجازان العميد عيضة بن عايض المالكي.// انتهى //13:35ت م0086