الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعه الـ 85 أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل محمد المزروعي، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن قطاعات الإسكان والتعمير بالدول العربية.ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، الذي رحب في كلمته برئيس المكتب التنفيذي للمجلس وبأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، راجيًا الخروج بقرارات تخدم وتلبي احتياجات المواطنين في الدول العربية لتأمين المسكن الملائم للأسر العربية وفق أفضل المعايير الدولية في البناء وتطبيق معايير جودة الحياة.من جهته أكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية تطوير مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية والمضي قدما بهذا القطاع الحيوي الذي يعـد داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية عموما، منوهاً لأهمية اللقاء في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة "كوفيد - 19" لبحث سبل تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان باعتباره عاملاً من عوامل التنمية الشاملة المستدامة.وأشار المهندس المزروعي إلى أن معظم الدول العربية تواجه تحديات وظروفا مشتركة، إلى جانب التحديات التي خلفتها جائحة "كورونا"، التي تستدعي من الجميع العمل بشكل مشترك، والتنسيق الحثيث وتضافر الجهود للوصول إلى الأهداف المستقبلية المنشودة باعتبار أن الإسكان والتنمية الحضرية واحداً من أهم عناصر العيش الكريم.يذكر أنه سبق اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب، الاجتماع الـ 66 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي شارك فيه كبار المسئولين في الوزارات المعنية بالدول العربية، وتم خلاله الاطلاع والتشاور حول آليات النهوض بقطاع الإسكان المستدام والوقوف على آخر التطورات والجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات والتوصيات السابقة.// انتهى //13:52ت م0090