بريدة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستشارك الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأحد المقبل عند الساعة السادسة مساءً عبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) وصندوق التنمية الزراعية في جلسة حوارية افتراضية عن أهمية الطرح والإدراج للقطاع الزراعي، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد، ومدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي.وأوضح أمين عام الغرفة محمد الحنايا، أن هذه الجلسة تأتي في طور اهتمام الغرفة في تعزيز ونهضة المجال الزراعي للمضي قدماً في تطوير منطقة القصيم لما تمتاز به من بيئة خصبة ومقومات تجعلها سلة غذاء المملكة، مشيراً إلى أهمية الإدراج على مستوى الشركات ودوره في الرفع من كفاءة الشركات وتعزيز نموها خاصةً شركات القطاع الزراعي بالمملكة والتي تحتل مكانة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة الماجدة مما ينعكس على البيئة الاستثمارية في الوطن وزيادة الناتج المحلي بما يحقق التطلعات والرؤى المنشودة.وبين الحنايا أن هذه الجلسة ستناقش عدة محاور أبرزها : مبادرات الغرفة لتعزيز دور القطاع الزراعي في منطقة القصيم ، والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة ، ودور صندوق التنمية الزراعية في نمو القطاع ، إضافةً إلى أهم التغيرات التي طرأت على السوق المالية وختاماً بأهمية الإدراج في تعزيز وحضور العلامة التجارية للشركات.// انتهى //14:49ت م0102