سكاكا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساستقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان بمكتبه اليوم ، رئيس هيئة الهلال الأحمر المكلف الدكتور جلال بن محمد العويسي.واستعرض معه سير العمل في مراكز الهيئة في منطقة الجوف وإمكانية افتتاح مراكز جديدة من المنطقة .كما شهد آل سلطان والعويسي توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية، وإبراز دورها الإنساني وتوطيد العلاقة مع الجمهور والجهات الحكومية والأهلية ، ودعم تكامل الجهود والتعاون بين الطرفين .وتضمنت الاتفاقية التعاون التام فيما بين الطرفين في إطلاق المبادرات المتعلقة بالتوعية والتثقيف المجتمعي، والاستفادة من المتطوعين والمدربين والمدربات لدى الطرفين، والاستفادة من المرافق والإمكانيات الفنية والتقنية المتوفرة لديهما، ودعم الطرف الأول لأنشطة وأبحاث ودراسات الطرف الثاني المتعلقة بالتوعية الإسعافية.// انتهى //14:54ت م0104