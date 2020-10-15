الأحساء 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستلقت أمانة محافظة الأحساء، نحو 60 فكرة مجتمعية شخصية، وأخرى من مؤسسات ومكاتب هندسية وعدد من القطاعات الأكاديمية للمشاركة في مسابقة "التصاميم التجميلية للميادين"، التي أُطلقت مؤخرًا.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن الأمانة تسعى من خلال هذه المسابقة تشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، والاهتمام بالعناصر التجميلية ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الأمانة وأفراد المجتمع والقطاع الخاص للإسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري.من جانبه، بين مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بالأمانة خالد العرجي، أن اللجنة المشرفة على تحكيم أعمال المسابقة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لتقييم وفرز الأعمال المشاركة وإعلان النتائج، مشيرا إلى أنه سيجري مشاركة أفراد المجتمع في التصويت على الأعمال المختارة الكترونياً بنسبة 30% بينما سيكون التصويت بنسبة 70% لأعضاء اللجنة، مبينًا أن المسابقة متاحة للأفراد والجهات الأكاديمية والمؤسسات والمكاتب الهندسية، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل.// انتهى//15:00ت م0106