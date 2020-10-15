الأحساء 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن الهدف الأساسي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تجعل الاستثمار الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، ومُمكنة للمصانع الوطنية، خاصة وأن الصناعة الوطنية تمتلك كافة الممكنات والمقومات التي تمكّنها من الوصول إلى منظومة صناعية مستقبلية حديثة ومتكاملة، حيث تعمل الوزارة على إرساء التشاركية الإيجابية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة، خدمة للمستثمر الصناعي.وبين المهندس الزامل أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، ومساعدة المصانع على التخطيط والتنفيذ لتوفير منتجات سعودية ذات جودة عالية، إضافة إلى مساعدتهم في تصدير هذه المنتجات للأسواق الخارجية، جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الأحساء ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة، لعرض تحديات ومعوقات القطاع الصناعي بالأحساء، وسبل تذليلها ومناقشة آليات التطوير الممكنة، وتفعيّل أدوات التعاون والشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالصناعة، بما يدعم استمرار نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وذلك بفندق "مكان" بالأحساء.واستعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الخطوات والإجراءات التي أطلقتها منظومة الصناعة بالوزارة لتعزيز قنوات العمل المشترك مع القطاع الخاص، داعيًا لجنة الصناعة بغرفة الأحساء لتبني مبادرة تشكيل لجنة أو فريق عمل لمناقشة وحصر كل التحديات والمشكلات الصناعية بالمحافظة نظراً للموارد والقدرات البشرية المتميزة في الأحساء، مشيرًا إلى دور وتاريخ شركات المساهمة التنموية بالمناطق في القيام بدور فعال في تعزيز التنمية الصناعية المناطقية، وتشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات وإقامة صناعات جديدة اعتمادًا على المزايا النسبية والتقنية الحديثة، إضافة إلى دور حاضنات الأعمال في تنمية القطاع وتوطين الوظائف وتعزيز الابتكار.وناقش اللقاء سبل تطوير عمل المصانع وتحفيزها على استغلال الدعم الحكومي لتوسيع نشاطها، واستهداف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، والمبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، ودورها في مساندة المستثمرين الصناعيين بالأحساء، والاستدامة المالية للصناعيين، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار على السوق الصناعي السعودي.وتم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول الصناعة في محافظة الأحساء، بعد ذلك أجاب معاليه على استفسارات الحضور.// انتهى //15:01ت م0107