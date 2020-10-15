رام الله 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى 56999 إصابة منذ بداية الجائحة, فيما سجلت 8 وفيات جديدة، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:34ت م0110