عام / فلسطين تسجل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
رام الله 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس
سجلت فلسطين 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى 56999 إصابة منذ بداية الجائحة, فيما سجلت 8 وفيات جديدة، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
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