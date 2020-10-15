الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسيُنظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج منافسة التسلق القيادي في محافظة مدينة جدة خلال الفترة من 25 ـ 28 نوفمبر المقبل.وتُعد المنافسة الوطنية الأولى للتسلق القيادي التي تقام بتنظيم من الاتحاد باستضافة أكاديمية وعد للفئتين الرجال والنساء، بحيث تكون البداية للبطولات المحلية، بهدف تهيئة المتسلقين والمتسلقات لتتويج بطل سعودي يمثل المملكة في البطولات الخارجية.وحددت اللجنة المشرفة على البطولة يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل لتصفيات المشاركين، على أن يقام الدور النصف النهائي يوم 27، والنهائي يوم 28 نوفمبر، بجوائز مالية وميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة.وأعلن الاتحاد السعودي للتسلق عن فتح التسجيل للمتنافسين عبر موقعه الإلكتروني الذي يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.// انتهى //15:34ت م0111