لندن 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم إدراج العاصمة لندن ضمن المناطق المنطوية تحت الدرجة الثانية من نظام الإغلاق الجديد المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مخاطبته مجلس العموم أن القرار جاء نتيجة لتضاعف عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في لندن خلال الأيام العشرة الماضية، مبينًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت القادم.ومن المتوقع أن تُدرج مناطق أخرى ضمن المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة، حيث لا تزال معدلات انتشار العدوى تواصل الارتفاع في شمال البلاد ووسطها.مما يذكر أن الدرجة الثانية من سلم الإغلاق تشمل منع التجمعات في المناطق العامة، والسماح لستة أشخاص فقط بالتجمع في مناطق مفتوحة.// انتهى //15:35ت م0114