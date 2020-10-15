الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسشاركت الهيئة السعودية للفضاء في المعرض الافتراضي التابع للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الحادي والسبعون (IAC2020)، الذي اختتم أعماله يوم أمس الأربعاء ، تحت شعار "الفضاء السيبراني".ونُظم المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2020م (3 أيام) من أجل إتاحة الفرصة للجهات المعنية بالفضاء للتعريف ببرامجها ومنتجاتها وأنشطتها، من خلال الجلسات العلمية والتقنية وورش العمل، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في وكالات الفضاء الحكومية والشركاء المحتملين.وتركزت مشاركة الهيئة - في المعرض الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 34 جناحاً افتراضياً من وكالات فضاء دولية وجامعات وشركات خاصة، وزار الصفحات الخاصة به ما يقارب (16000) زائر - في تصميم صفحات خاصة بها، ووضع شعارها، وعرض عدد من مقاطع الفيديو على شاشات خصصت لها للتعريف بقطاع الفضاء بالمملكة، والتوجهات المستقبلية له، وفتح قاعة اجتماعات افتراضية أشرف على إدارتها والرد على الأسئلة التي ترد من زوار المعرض متخصصين من الهيئة.هذا، وقد ركزت رئيسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية باسكال إهرنفريوند، بكلمة لها في وقتٍ سابق، إن "فعاليات مؤتمر IAC ، كان من المفترض أن تقام هذا العام في دبي، إلا أنها أُجّلت إلى العام المقبل بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا".كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ أن الهيئة حرصت على المشاركة في هذه النسخة الافتراضية من المعرض للتعريف بتاريخ المملكة الطويل في مجال الفضاء، موضحاً بأن المملكة أولت قطاع الفضاء أهمية كبيرة منذ فترة تجاوزت الأربعين عاماً، وكان لها أسبقية في رحلات الفضاء واستخداماته في المنطقة العربية بسبب التقدم العلمي والتقني المستمر الذي تزخر به منذ عقود، وتفاعلها مع الحراك الحيوي والصحي الذي يشهده قطاع الفضاء في العالم، وحرصها على تعزيز شراكتها الدولية مع اللاعبين الرئيسين في قطاع الفضاء والمنظمات الدولية والاتحادات العالمية بشقيها الحكومي والأهلي من أجل تبادل المعرفة والخبرة.// انتهى //16:55ت م0155