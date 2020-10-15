القاهرة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها الأسهم خلال الجلستين الأخيرتين.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسارة بلغت نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 6ر630 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه، تضمنت نحو مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.1% ليغلق عند مستوى 11322.71 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.56% مسجلاً 1983.72 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.5% لينهي التعاملات عند مستوى 2916.58 نقطة.// انتهى //16:55ت م0156