واغادوغو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسقررت السلطات في بوركينافاسو اليوم، تمديد حظر التجول في منطقة الساحل لمدة 45 يومًا بسبب تجدد الهجمات الإرهابية.وأوضح محافظ إقليم الساحل البوركيني العقيد ساليف كابوري، أن هذا القرار يأتي بسبب تدهور الوضع الأمني وتنامي الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الواقعة على تخوم مالي والنيجر.ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم جراء هجمات شهدتها بوركينافاسو منذ 2015 .// انتهى //16:56ت م0157