نواكشوط 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسانعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، اللقاء الدوري العاشر لقادة أركان الدول الخمس في الساحل.ورأس اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني، الرئيس الدوري لقادة أركان مجموعة دول الخمس في الساحل، الفريق محمد بمبه مكت.ويهدف اللقاء، الذي شارك فيه إلى جانب قادة أركان الدول الخمس في الساحل، قائد قوة "برخان" الفرنسية وقائد كلية الدفاع لدول المجموعة، إلى تدارس الوضعية الأمنية للمجموعة وتقييم ما تم إنجازه.وأعلن مكت في كلمته استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة القائمة بين فرنسا ومجموعة الخمس في الساحل.وأضاف قائد الأركان العامة للجيوش أن الالتزامات التي اتخذت على مستوى مختلف هيئات مجموعة الخمس في الساحل يجب أن تمكن من إنشاء ظروف ملائمة لعودة سيادة الدولة على المناطق الحساسة، مشيرًا إلى أن بروز مناخ سلمي وأمني ودفع الأنشطة الاقتصادية أمور لاغنى عنها لتعزيز ثقة المواطنين في المناطق المعزولة، في السلطات العمومية، وتمكينهم من القطيعة مع المجموعات الإرهابية.// انتهى //16:57ت م0158