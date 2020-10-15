الخرطوم 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمرالدين اليوم، بالمدير التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على المستوى القاري المعنية بتنفيذ أهداف الوكالة الأفريقية للشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (النيباد) البروفيسور إيدي مالوكا الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكد المدير التنفيذي خلال اللقاء استعداد الآلية لدعم السودان عبر المجلس الحاكم الوطني لإعداد التقرير السنوي للتقييم الذاتي، وفق محاور الحوكمة الرشيدة المتعلقة بتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات.وناقش اللقاء كذلك سُبل دعم الآلية الأفريقية للسودان لتحقيق أهداف التحول الديمقراطي والحكم الرشيد من خلال تقديم المساعدات الفنية المتعلقة بكتابة التقرير السنوي وتدريب ورفع قدرات الكوادر الوطنية.من جانبه، أكد الوزير السوداني استعداد وزارة الخارجية للتعاون مع الآلية التي ستسهم في تقييم ورفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لبنات الحكم الرشيد وتنمية البلاد.// انتهى //16:57ت م0159