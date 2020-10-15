عمّان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسعقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن دورة تدريبية بعنوان: "توعية في الإسعافات الأولية "، وذلك ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.قدم المحاضرة الأستاذ زياد الخميس بحضور 16 متدربًا ومتدربة من اللاجئين السوريين.وتناولت الدورة تعريفًا بالإسعافات الأولية والمسعف والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، والفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق مؤخرًا برنامجًا تطوعيًا لتأهيل وبناء القدرات عن بُعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.//انتهى//16:58ت م0161