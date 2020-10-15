مكة المكرمة في 28 صفر1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م واسنفذ مكتب تعليم شمال مكة ممثلا في الابتدائية الثالثة والسبعون للبنات اليوم برنامجا تدريبا بعنوان " براعم التعليم عن بعد ".واستهدف البرنامج أولياء الأمور وذلك بهدف دعم ومساندة الأسرة للقيام بدورها تجاه تعليم بناتهم وأبنائهم وتعزيز جوانب التعلم ومتابعتهم من خلال الدراسة عن بعد إلى جانب التدريب على المنصة للأمهات والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه أولياء الأمور في منصة مدرستي بالإضافة إلى دعم ومساندة الأسرة للقيام بدورها تجاه تعليم أبنائهم وبناته وتعزيز جوانب التعلم ومتابعتهم من خلال الدراسة عن بعد وتضمن البرنامج تعريف التعلم الإلكتروني وتوضيح المشكلات التي تواجه أولياء الأمور في منصة مدرستي وكذلك التدريب العملي على المنصة .فيما نفذ مكتب تعليم شرق مكة اليوم اللقاء الحواري السنوي لمعلمات اللغة الإنجليزية .واستهدف اللقاء معلمات اللغة الإنجليزية في جميع المراحل وذلك بهدف رفع كفاءة المعلمات لاكتشاف الفاقد التعليمي وإعداد خطة ناجحة لعلاجه والتعرف على مفهوم الفاقد التعليمي والتمكن من تشخيصه وعلاجه وإعداد الخطط العلاجية الملائمة له وإعداد الخطط الإثرائية لمن ظهر لديهن تحسن والتمكن من استخدام السحابة الإلكترونية.// انتهى //17:01ت م0162