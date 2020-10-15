الطائف 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى محافظ الخرمة شاكر بن لؤي بمكتبه بالمحافظة اليوم، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني ومساعدوه للخِدمات والعلاقات والإعلام.واستعرض بن لؤي مع مدير الشؤون الصحية، الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها، ودعم المستشفى بالكوادر الطبية والفنية.بعد ذلك تفقد مدير صحة الطائف سير العمل بالمستشفى العام بمحافظة الخرمة، مستمعاً إلى عددٍ من ملاحظات رؤساء الاقسام حول سير أعمال الخِدمات الصحية .إثر ذلك افتتح القحطاني عددًا من المشروعات بمستشفى الخرمة وهي الرش الآلي ومشروع قاعة التدريب الجديده ومشروع مآخذ المياه ومشروع غرف العزل ومشروع تطوير بيئة العمل، كما أوصى مدير صحة الطائف برفع نتائج التحسينات المعتمدة مؤخرا والبدء في تأمين الاحتياج الطبي لما يعزز مستوى الخدمة المقدمة على أن توضع خِدماتٌ على معايير القياس لتحديد نسب احتياج المنطقة في مختلف التخصصات.// انتهى //17:27ت م0165