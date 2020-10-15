عام / بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول).
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف - بمشيئة الله - اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين القادم 2 / 3 / 1442هـ ، حتى الساعة العاشر صباحاً يوم السبت 7 / 3 / 1442هـ ، وذلك عبر منصة (أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result .
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