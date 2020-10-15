الطائف 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسيشارك تعليم الطائف في التصفيات الختامية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة والذي يقام عن بعد عبر تطبيق Tems Microsoft، وذلك تأهل طالبين وطالبتين من تعليم االطائف مشاركين في المسابقة.وجرى الترشيح بعد مرور الطلاب والطالبات المشاركين في 3 مراحل، بدأت بمسابقات على مستوى المدارس ثم على مستوى المكاتب وانتهت بتصفيات على مستوى إدارة التعليم بالطائف، حيث يمثل التحدي منافسة قرائية على مستوى العالم العربي لاستيعاب خمسين مليون كتابا خلال العام الدراسي يقرأ فيها الطالب المشارك خمسين كتابا ويمر بخمس رحلات تتضمن كل رحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جواز التحدي.وبين المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي أن مسابقة تحدي القراءة العربي تعدّ إحدى أهم المسابقات القيّمة والنوعية، وتتطلب إثراءً كبيرًا على مستوى القراءة للدخول في غمارها، منوها بدور القائمين على هذه اللجنه ودور أولياء الأمور على تحقيق أفضل النتائج وتمثيل المنطقة في المسابقات المحلية والدولية بمستوى عالٍ.وأشار إلى تميز طلاب وطالبات تعليم الطائف في هذه المسابقة وبقية المسابقات، لافتا النظر إلى أنهم سيجنون الفائدة من قراءة الكتب حسب متطلبات المراحل في المسابقة مما يضفي نموًا ثقافيا وإثرائيًا ينعكس إيجابًا على كل مشارك.// انتهى //17:54ت م0169