جيبوتي 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسجرفت الأمواج جثث 10 مهاجرين غير شرعيين إلى ساحل جيبوتي في القرن الأفريقي.وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم، أن أغلب المهاجرين من أثيوبيا حيث تنطلق قوارب المهاجرين في رحلات منظمة بشكل دوري.وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي ثمانية مهاجرين حتفهم وفُقد 12 في البحر بعد أن أجبرهم المهربون على النزول من قارب قبالة ساحل جيبوتي.وحتى الآن يحاول أكثر من 14000 مهاجر من القرن الأفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن العودة إلى بلادهم.// انتهى //18:06ت م0171