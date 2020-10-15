اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.23 %
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
بيروت 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.23%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 617.60 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و49 سهما، بقيمة 226 ألفا و938 دولار، نفّذت من خلال 10 صفقات.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و410 الاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و425 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:09ت م
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