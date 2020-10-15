بيروت 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.23%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 617.60 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و49 سهما، بقيمة 226 ألفا و938 دولار، نفّذت من خلال 10 صفقات.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و410 الاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و425 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:09ت م0173