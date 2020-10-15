أبوجا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعادت السلطات النيجيرية اليوم، 1500 شخص معظمهم من النساء والأطفال إلى ديارهم على ضفاف بحيرة التشاد، بعد أن قضوا سنوات طويلة في مخيمات اللجوء التي تضم مليوني نازح.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن السلطات أعادت اللاجئين في حافلات مؤمنة، مشيرة إلى أن السلطات النيجيرية مصممة على إعادة كل من شردهم التمرد إلى ديارهم وإغلاق كل مخيمات النازحين.وأسفرت عشر سنوات من الإرهاب الذي تتزعمه جماعة بوكوحرام في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل 36 ألف شخص على الأقل ونزوح مليونين من منازلهم.// انتهى //18:15ت م0174