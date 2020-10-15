المنامة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش.وجرى خلال الاتصال، استعراض المواقف المشتركة لمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين على الأصعدة كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:48ت م0195