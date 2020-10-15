سكاكا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأكد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي على أهمية رعاية الموهوبين ونقل التجارب الحديثة في أساليب إستراتيجيات الرعاية المقدمة للطلبة الموهوبين، كما تطرق إلى أهمية هذه الملتقيات التي تنعكس بشكل إيجابي على الطالب الموهوب وأسرته.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة الإشرافية على الملتقى العلمي لرعاية الموهوبين الذي ينطلق في الثامن من شهر ربيع الأول ولمدة ثلاثة أيام وبمشاركة نخبة من الخبراء في رعاية الموهوبين على مستوى الوطن العربي.وشدد على توزيع المهام واللجان التي تعكس العمل الجيد والأسلوب المنظم في مثل هذه الملتقيات.عقب ذلك قدم رئيس قسم الموهوبين الدكتور صالح الجهني عرض المحاور الأساسية الرئيسية في الملتقى، منوها بالهدف الأساسي لهذا الملتقى وهو توفير بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ونقل أهم التجارب والخبرات العلمية والعملية في تربية الموهوبين.وفي الختام شكر الدكتور الثبيتي اللجنة الإشرافية على الملتقى العلمي لرعاية الموهوبين على جهودهم واهتمامهم.//انتهى//19:51ت م0196