ينبع 28صفر 1442هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م واسحققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ممثلةً بقسم نشاط الطالبات ، مراكز متقدمة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للعام الدراسي 1441هـ، التي أعلنت وزارة التعليم نتائجها مؤخرًا حيث فازت في مسار العلوم الطالبة ندى بنت بندر المرواني من المرحلة الابتدائية، وحققت الطالبة شيماء بنت خالد الجهني من المرحلة المتوسطة الفوز في مسار العلوم ، فيما حققت الطالبة وعد بنت سلطان الجعيد من المرحلة الثانوية الفوز في مسار الفيزياء، وحققت الطالبة سمية بنت محمد بادحدح من المرحلة الثانوية الفوز في مسار الرياضيات.وبارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، للفائزات حصولهن على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود التي بُذلت من معلماتهن وأسرهن وفريق العمل بقسم نشاط الطالبات .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات نعيمة العلوني، أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة علمية، إضافة إلى تنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، وتنمية الثقافة العلمية الإبداعية لدى الطالبات، مبينة أن الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات يشمل المرحلة الابتدائية (الصفوف العليا) والمرحلة المتوسطة، وأولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء للمرحلة الثانوية .وأبانت أن المسابقة الوطنية تأتي إدراكًا من وزارة التعليم لأهمية إعداد جيل مبدع قادر على أن يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تنافس بها الطالبات من مختلف المراحل الدارسية بالإدارات التعليمية، يُدرّبون عليها ثم يخضعون للتصفيات على مستوى المدرسة ثم على مستوى المنطقة التعليمية وصولاً إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة، حيث تُعدّهم وزارة التعليم لتمثيل مشرّف للمملكة في المحافل الدولية عبر مشاركات نوعية متميزة .// انتهى //20:06ت م0199