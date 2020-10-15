جدة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، رؤساء الإدارات الحكومية، والقطاعات الأمنية ورئيس نادي الليث الرياضي وأعضاء النادي، بمقر المحافظة، وذلك لبحث استعدادات نادي الليث والقطاعات الحكومية لاستضافة محافظة الليث ملتقى المملكة الأول المفتوح لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث "ناشئين ، شباب ، أولى"، وذلك تحت شعار "الليث تنطلق"، وذلك ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.ووقف محافظ الليث، ميدانياً على موقع المنافسة للملتقى واطلع على خطط استقبال الوفود وبدء الملتقى وتوزيع اللجان وتهيئة المرافق والخدمات المقدمة للمشاركين وضيوف المحافظة، مشدداً على رؤساء القطاعات بتضافر الجهود ودعم الخدمات، ورفع مستوى الجودة في العمل، وتهيئة جميع المرافق، بما يدعم ويعزز نجاح هذه البطولة.كما وجه بتكوين لجان للعمل على توزيع المهام قبل البطولة وبعد انتهائها وحتى مغادرة تلك الأندية محافظة الليث، بالإضافة إلى توفير عيادة صحية متنقلة تتواجد بموقع السباقات لخدمة جميع الأندية المشاركة.من جانبه أوضح رئيس نادي الليث الرياضي عبدالله بن محمد البصراوي، أن محافظة الليث على أتم الاستعداد لاستضافة هذا الحدث المهم والكبير، الذي يقام لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية، موكداً بأن أكثر من 600 لاعب يمثلون 33 فريقاً سيشاركون في البطولة، ويتنافس اللاعبون في مسابقات اختراق الضاحية لمسافات 4 كلم للناشئين، و6 كلم للشباب، و8 كلم للدرجة الأولى. وقد كلفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لألعاب القوى أكثر من 45 حكمًا لإدارة منافسات هذا الملتقى.وبين البصراوي، أن نادي الليث تأسس عام 1404هـ، ويضم عدداً من الألعاب مثل كرة القدم وألعاب القوى، والجودو، وتنس الطاولة، إضافة إلى كرة الطائرة، والألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن محافظة الليث بها العديد من المواهب في العاب القوى وقد التحق عدد منهم بالمنتخبات السعودية وحققوا مراكز متقدمة، حيث حقق أحد لاعبي نادي الليث محمد معيض البركاتي المشارك مع منتخب المملكة للناشئين المركز السادس على مستوى العالم، وحقق اللاعب مبارك مبروك المعبدي الميدالية الفضية في بطولة العالم في إيطاليا.//انتهى//20:06ت م0200