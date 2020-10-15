جيزان 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بجازان ممثلا بالإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي اليوم ، ندوة بعنوان "النزل الريفية"، وذلك عبر تطبيق "زوم" الالكتروني.وهدف الندوة التي قدمتها سارة المالكي إلى تعريف المشاركات بدور المرأة في تنمية الريف، وكيفية الاستثمار في المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية والبشرية، وكيفية المساهمة في إعادة إحياء الأرياف، والحد من هجرة أبناء الأرياف للمدن.//انتهى//20:08ت م0201