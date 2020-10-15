صبيا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساجتاز عشرون طالبا وطالبة من إدارة تعليم صبيا المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية 2020 التي أقيمت يومي الأحد والاثنين 4 و 5 أكتوبر، وذلك وفقاً لإعلان مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع النتائج عبر موقعها الرسمي.وتأهل في مسار الرياضيات 5 طلاب وطالبات، وفي مسار الأحياء 5 ، وفي الكيمياء 2، وفي الفيزياء 2، وفي مسار العلوم 6 طلاب وطالبات. وسيلتحق المتأهلون بعد اجتيازهم هذا الاختبار ببرامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات الدولية، وستكون هذه الدورات من 1 - 12 نوفمبر 2020 للدورة الأولى، وستنطلق الدورة الثانية من 22 نوفمبر - 3 ديسمبر 2020.وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، لمجتازي اختبارات موهبة لهذه المرحلة المهمة، مؤكداً أن الموهوبين يشكلون نواة لقادة المستقبل لهذا الوطن، وأن مثل هذه البرامج تسهم في تطوير العملية التعليمية، وهي طريق للطلبة لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، مشيدا بما تحظى به هذه الفئة وبقية الطلاب من اهتمام من المؤسسات والهيئات المعنية بالتعليم والموهبة؛ إيماناً منهم بأهمية رعاية الموهبة والإبداع التي تخلق جيلا مخترعا ومبتكرا يشارك في دفع عجلة التنمية.يذكر أن مقياس موهبة تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم منذ 2011. ويهدف إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة، والرياضيات والعلوم، وبعض جوانب الإبداع؛ بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام، والأنماط والصور، ويتم إعداد المقياس من قبل لجنة علمية تحت إشراف موهبة، وتنفيذ المركز الوطني للقياس​ بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.// انتهى//20:12ت م0202