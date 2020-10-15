تبوك 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الدليل الإجرائي لمسابقة مدرستي الرقمية بإشراف اللجنة التنفيذية للمسابقة بمركز التميز والتي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة , وننشر المفاهيم الصحيحة وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعى المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة .وبين مدير مركز التميز بإدارة تعليم المنطقة خلف الشمري أن الدليل الإجرائي راعى تجويد وتسهيل تنفيذ مسابقة مدرستي الرقمية وتوضيح الأدوار والمهام وضمان سلامة الإجراءات وجودة التنفيذ وسهولة المشاركة والتحكيم وتوثيق الإجراءات والنماذج وسهولة متابعة التنفيذ.وقال بأن الدليل الإجرائي شمل على أهداف المسابقة والأهداف التفصيلية والمصطلحات وشروط وضوابط الفئات المشاركة في المسابقة ومجالاتها والتواريخ المهمة للمشاركين والجهات التعليمية وآلية التنفيذ ونماذج تحكيم المشاركين.يذكر أن مسابقة مدرستي الرقمية تمر بثلاث مراحل: الأولى الانتهاء من رفع المشاركات الطلابية حتى 26 /3/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى المدرسة في 11 /4/ 1442هـ والتكريم على مستوى المدرسة بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الثانية على مستوى مكتب التعليم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس في 14 /4/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى مكاتب التعليم مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول والتكريم في بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الأخيرة على مستوى الإدارة التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة وإعلان النتائج في 4 /6/ 1442هـ والتكريم على مستوى المنطقة بداية الفصل الدراسي الثاني.//انتهى//20:12ت م0203