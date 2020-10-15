مكة المكرمة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسكرم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، الجهات المساندة له في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441هـ والجهات المشاركة في مبادرات المجلس لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحقباني بأنّ هذا الحفل يأتي من واجب الوفاء والتكريم لمن أسهم معنا في هذا الواجب الديني والوطني نحو مجتمعنا عبر الإسهام في تنفيذ 19 مبادرة نفّذها المجلس بدعم مادي ومعنوي من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.وأشار الحقباني إلى أن هذه المبادرات انطلقت استجابة لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل "برا بمكة" وكانت في بدايتها مقتصرة على السلال الغذائية، ولكنها تطورت بعد ذلك لتصل لـ 19 مبادرة متنوعة استفاد منها قرابة 800 ألف مستفيد.حضر حفل التكريم الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونخبة من ملاك ومديري عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.// انتهى //20:18ت م0205