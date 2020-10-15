عدن 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسشاركت اليمن ممثلة بوزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس اليوم، في الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة الى المدارس في الدول العربية، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن وزير التربية والتعليم اليمني استعرض في الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لبدء العام الجديد، وتجهيز المدارس عن طريق تعقيمها وتطهيرها وتأمين أدوات ومستلزمات التباعد الاجتماعي.ولفت الانتباه إلى أن وزارتهُ وضعت عدة خيارات مع بدء التعليم لتنظيم الدراسة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي.. مشيراً الى التحديات والصعوبات التي تواجه بدء الدراسة واستمرارية التعليم، وعلى رأسها نقص المعلمين، ونقص الكتاب المدرسي، ونقص المباني المدرسية، ما ادى الى الازدحام وكثافة الطلاب في الفصول الدراسية.// انتهى //20:57ت م0215