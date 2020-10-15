ياموسوكرو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسانطلقت في ساحل العاج اليوم، حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.ويخوض الانتخابات الرئيس الحالي الحسن وتارا، الذي ترشّح لولاية ثالثة، ويتنافس مع وتارا (78 عاماً) على منصب الرئيس المقبل لساحل العاج، الرئيس السابق هنري كونان بيدييه (86 عاماً)، وباسكال أفي نغيسان الذي تولى سابقاً منصب رئيس الوزراء، والنائب السابق كواديو كونان برتين.وتقتصر قائمة المرشحين على 4 متنافسين، بعد رفض المجلس الدستوري في ساحل العاج 40 من المرشحين الـ 44 الذين تقدموا بطلب الترشّح للانتخابات.// انتهى //20:57ت م0216