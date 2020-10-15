إسلام أباد 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسبحث سفير اليمن لدى باكستان محمد مطهر العشبي اليوم، مع مدير عام الشرق الأوسط في الخارجية الباكستانية الدكتور بلال أحمد، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أنّ السفير العشبي استعرض خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية والسياسية في بلاده، ومساعي القيادة السياسية والحكومة اليمنية لإحلال السلام وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, ودعمها للجهود الأممية الرامية إلى ذلك.وجدّد المسؤول الباكستاني من جهته، التأكيد على دعم بلاده السياسي والمعنوي للقيادة السياسية والحكومة الشرعية لليمن ووحدته وسلامة أراضيه.// انتهى //20:59ت م0219