الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو وذلك بمناسبة التوديع وانتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى اليمن.وأشاد الرئيس اليمني بالجهود التي بذلها السفير الفرنسي خلال فترة عملة لمصلحة البلدين الصديقين والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة والمعقدة التي تشهدها اليمن وإسهاماته في هذا الإطار.وقال الرئيس هادي "نتطلع إلى السلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اليمني ".وجدد السفير الفرنسي من جهته، دعم بلاده لإنجاح اتفاق الرياض لتوحيد جهود اليمنيين في الانتصار لمشروع الدولة الاتحادية العادلة التي يتطلعون إليها.// انتهى //21:03ت م0220