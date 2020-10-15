عواصم 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسهبطت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ تراجع الطلب على الأسهم عالمياً بفعل عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة في أنحاء القارة وانحسار الآمال في مزيد من التحفيز المالي بالولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.فقد تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 في المئة في أسوأ أداء يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن خسرت أسهم شركات السيارات والتأمين والطاقة أكثر من اثنين في المئة.واقتفت أسهم البنوك أثر انخفاض عوائد السندات، متجاهلةً مؤشرات على تعافٍ في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ.ونزلت البورصات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا ما بين 1.4 في المئة و2.8 في المئة.وهبط المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.7 في المئة بعد أن فرضت الحكومة قيوداً أكثر صرامة في لندن، في حين يبحث المستثمرون عن مؤشرات على إحراز تقدم بشأن اتفاق تجارة يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين وبدأت اليوم.// انتهى //21:06ت م0221