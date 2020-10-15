الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج.وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات الأممية والدولية لتحقيق السلام، واستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إفشال هذه الجهود.وجدّد رئيس الوزراء اليمني في اللقاء موقف حكومة بلاده الثابت في التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام، مشيراً إلى أن هذا التعاطي الإيجابي يقابله تصعيد للميليشيات الإرهابية في عدة جبهات وخروقاتها المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم في الحديدة، والدور المطلوب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.وقال: "إنّ هذا التصعيد بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة على المدن والأحياء السكنية بالمملكة العربية السعودية مؤشر واضح على عدم جدية ميليشيا الحوثي في السلام والحلّ السياسي ".وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية والجهود الجارية لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات الأمنية والعسكرية.وأكد سفير الاتحاد الأوروبي من جهته، استمرار دول الاتحاد الأوروبي في دعم خيارات السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، منوهاً بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل عمل المنظمات وما تقوم به لتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.// انتهى //21:15ت م0224